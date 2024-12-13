БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в порядок подачи документов для приватизации жилья.

Как сообщает Trend, изменения в закон "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

В законопроекте отмечается, что в соответствии с законом "О государственном реестре недвижимости", внесение поправок в закон "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" исходит из пункта 4.2 "Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 год", утвержденного распоряжением главы государства от 27 февраля 2020 года № 1859, а также с учетом поправки в закон "Об административном производстве", и призвано определить и законодательно урегулировать порядок получения документов и информации о гражданине. Так, документы не требуются от заявителя, если они доступны через информационную систему "электронного правительства".

Если документы не могут быть получены через информационную систему "электронного правительства", то они принимаются в следующем порядке: запрашиваются в соответствующем государственном органе (учреждении) на основании запроса с согласия заявителя.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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