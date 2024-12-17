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Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)

Общество Материалы 17 декабря 2024 21:35 (UTC +04:00)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Фото: Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Бельгии и Люксембурге и представительства при Европейском Союзе передала уникальные экспонаты - тар, кяманчу и гавал в дар Музею музыкальных инструментов, действующему под эгидой Королевских музеев искусства и истории Бельгии.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

Было отмечено, что это еще один шаг в направлении укрепления культурных связей и пропаганды наследия Азербайджана во всем мире.

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Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)
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