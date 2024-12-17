Азербайджан передал музею музыкальных инструментов Бельгии уникальные экспонаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Бельгии и Люксембурге и представительства при Европейском Союзе передала уникальные экспонаты - тар, кяманчу и гавал в дар Музею музыкальных инструментов, действующему под эгидой Королевских музеев искусства и истории Бельгии.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

Было отмечено, что это еще один шаг в направлении укрепления культурных связей и пропаганды наследия Азербайджана во всем мире.

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