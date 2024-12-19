Азербайджанский военнослужащий удостоен награды в Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии, обучающиеся во многих ведущих военных академиях мира, продолжают добиваться больших успехов.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В целях освоения международного военного опыта, совершенствования знаний и навыков профессионального кадрового состава наши военнослужащие проходят различные курсы в современных учебных заведениях развитых стран.

Военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Санан Асадов успешно завершил «Курс повышения лидерских и управленческих навыков младших офицеров», проходивший в Королевской Военной академии в Сандхёрсте (Англия).

Азербайджанский военнослужащий был награжден за высокие достижения в учёбе.

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