Азербайджанский военнослужащий удостоен награды в Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии, обучающиеся во многих ведущих военных академиях мира, продолжают добиваться больших успехов.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
В целях освоения международного военного опыта, совершенствования знаний и навыков профессионального кадрового состава наши военнослужащие проходят различные курсы в современных учебных заведениях развитых стран.
Военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Санан Асадов успешно завершил «Курс повышения лидерских и управленческих навыков младших офицеров», проходивший в Королевской Военной академии в Сандхёрсте (Англия).
Азербайджанский военнослужащий был награжден за высокие достижения в учёбе.
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