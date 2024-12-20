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Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)

Общество Материалы 20 декабря 2024 11:07 (UTC +04:00)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Фото: UNEC

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БАКУ/Trend/ - В рамках проекта «Популяризация науки», запущенного UNEC с целью повышения привлекательности науки, а также интереса к науке среди молодого поколения первое мероприятие состоялось в Ленкоранском государственном университете (ЛГУ).

Принявшие участие в мероприятии проректор по науке и инновациям UNEC профессор Ровнаг Рзаев, советник ректора UNEC доцент Эльшан Багырзаде, руководитель Центра популяризации науки UNEC доцент Этибар Алиев выступили с речью в целях пропаганды научных знаний, достижений, новых научных направлений и повышения интереса к науке.

В конце интересных презентаций были даны ответы на вопросы участников. В завершение мероприятия поблагодарили ректора ЛГУ профессора Натига Ибрагимова за поддержку проекта и его проведение.

Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки» (ФОТО)
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