Сотрудники МККК составляют отчет о наблюдениях после каждого посещения мест содержания

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Международного комитета Красного Креста после каждого посещения мест содержания составляют отчет о наблюдениях.

Как передат в пятницу Trend, об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова во время выступления на проходящем в Баку семинаре, посвященном 75-летию Женевских конвенций.

Она отметила, что эти отчеты являются конфиденциальными и не отправляются по почте.

"Данные передаются непосредственно из рук в руки. Такие отчеты предоставляются только уполномоченным органам. В посещениях мест содержания участвуют только иностранные граждане. Ни один местный гражданин не участвует в посещениях лиц, содержащихся в местах лишения свободы своей страны", - добавила И.Гусейнова.

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