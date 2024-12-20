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В Азербайджане утвержден Порядок проведения мониторинга рынка на основании решения органа по конкуренции

Общество Материалы 20 декабря 2024 20:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден Порядок проведения мониторинга рынка на основании решения органа по конкуренции

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок проведения мониторинга рынка на основании решения органа по конкуренции".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно документу, утверждена "Форма акта о результатах мониторинга рынка".

Утвержден "Порядок составления акта о результатах мониторинга рынка".

Данное правило разработано в соответствии со статьей 44.2 Кодекса Азербайджанской Республики о конкуренции и устанавливает правила проведения мониторинга рынка и (или) рынков различной продукции на основании решения органа по конкуренции.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, выражают значения, предусмотренные Кодексом и другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

Данное правило не распространяется на мониторинги, предусмотренные законом Азербайджанской Республики "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

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