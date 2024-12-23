В Азербайджане малочисленные народы живут дружно - Милих Евдаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане малочисленные народы живут дружно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил руководитель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", проходящем 23 декабря в Баку.

"В Азербайджане малочисленные народы живут дружно и во время 44-дневной Отечественной войны мы стали свидетелями их сплоченности.

Мы с азербайджанским народом уже много веков живем как братья. Мы здесь очень счастливы. Азербайджан создал атмосферу гармонии религиозного разнообразия. В настоящее время в Азербайджане также строится четырехэтажный Религиозно-культурный центр для евреев. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан является мультикультурной страной",- добавил он.

Отметим, что 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана.

В Форуме принимают участие более 100 религиозных деятелей, представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

Форум направлен на повышение осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.

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