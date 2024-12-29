Разбившийся самолет AZAL подвергся воздействию извне - вице-президент AZAL

БАКУ /Trend/ - Разбившийся самолет AZAL подвергся воздействию извне.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сегодня заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии прощания в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

"В Казахстане создана технико-исследовательская комиссия в соответствии с международными стандартами.

Технические средства контроля самолета пока не были исследованы. Комиссия занимается этим вопросом.

Информация, полученная из показаний выживших членов экипажа и пассажиров, а также в результате осмотра места крушения самолета, дает нам однозначное основание говорить о том, что самолет AZAL подвергся воздействию извне.

В результате чего самолет был сильно поврежден, а основные элементы управления самолета вышли из строя.

В такой сложной ситуации наши пилоты, члены экипажа, бортпроводники проявили хладнокровие, самоотверженность и высокий профессионализм", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.

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