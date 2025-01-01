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Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком

Общество Материалы 1 января 2025 00:50 (UTC +04:00)
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - День солидарности азербайджанцев мира и Новый год отметили жители Ханкенди. После тридцати четырех лет тоски по родине, праздничная радость жителей города Ханкенди сопровождалась салютом в городе.

Как сообщает Trend, прежде всего, на праздничной ярмарке через большой монитор гости прослушали обращение Президента Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Город Ханкенди встретил 2025 год вместе с коренными жителями. Концертная программа, организованная накануне праздника, продолжающаяся несколько дней ярмарка и другие интересные мероприятия стали настоящим развлечением для горожан. Более запоминающимся оказался фейерверк в Ханкенди по случаю наступления Нового года.

С большим интересом за салютом наблюдали сотрудники государственных учреждений, преподаватели и студенты Карабахского государственного университета, жители города и гости, собравшиеся на площади "Зафар", чтобы разделить радость праздника. Фейерверки окрасили небо Карабаха, города Ханкенди в багровые тона. Зрелищный фейерверк был встречен с энтузиазмом.

Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком
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