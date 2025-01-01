Жители Ханкенди встретили Новый год фейерверком

ХАНКЕНДИ /Trend/ - День солидарности азербайджанцев мира и Новый год отметили жители Ханкенди. После тридцати четырех лет тоски по родине, праздничная радость жителей города Ханкенди сопровождалась салютом в городе.

Как сообщает Trend, прежде всего, на праздничной ярмарке через большой монитор гости прослушали обращение Президента Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Город Ханкенди встретил 2025 год вместе с коренными жителями. Концертная программа, организованная накануне праздника, продолжающаяся несколько дней ярмарка и другие интересные мероприятия стали настоящим развлечением для горожан. Более запоминающимся оказался фейерверк в Ханкенди по случаю наступления Нового года.

С большим интересом за салютом наблюдали сотрудники государственных учреждений, преподаватели и студенты Карабахского государственного университета, жители города и гости, собравшиеся на площади "Зафар", чтобы разделить радость праздника. Фейерверки окрасили небо Карабаха, города Ханкенди в багровые тона. Зрелищный фейерверк был встречен с энтузиазмом.