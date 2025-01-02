Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщает Trend, сегодня Поладу Гашимову исполнилось бы 50 лет.

Генерал-майор Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вандам Габалинского района. После переезда вместе с семьей в город Сумгайыт он получал среднее образование в школах № 28 и 34. Полад Гашимов решил связать свою судьбу с военной профессией и поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, которое успешно окончил.

Полад Гашимов служил в прифронтовых районах, приложил усилия для достойного выполнения поставленных задач и приказов. Он начинал службу как командир взвода, а спустя годы был удостоен высшего воинского звания "генерал-майор".

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года, за особые заслуги в защите территориальной целостности нашей страны во время апрельских боев 2016 года и за отличие при выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией, Полад Гашимов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

24 июня 2019 года Поладу Гашимову Верховным главнокомандующим Вооруженными силами было присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

14 июля 2020 года Полад Гашимов геройски погиб при предотвращении вражеских диверсий в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года посмертно удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана".

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