Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Всего в медучреждении Yeni Klinika проходят лечение 8 человек (3 мужчин, 5 женщин), пострадавших в результате авиакатастрофы в Актау (Казахстан). Об этом Trend сообщили в TƏBİB.

"Каждый из них прошел необходимое инструментально-диагностическое обследование у квалифицированных специалистов (травматолог-ортопед, нейрохирург, реаниматолог, инфекционист) и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Состояние одного из пациентов, госпитализированного в медучреждение Yeni Klinika 30 декабря 2024 года, средне-тяжелое, стабильное. Состояние 2 больных, доставленных в травматической коме, оценивается как критически тяжелое, стабильное.

В медучреждении Yeni Klinika в настоящее время проходят стационарное лечение 5 из 14 ранее госпитализированных лиц. Их состояние удовлетворительное.

Даны соответствующие поручения по контролю медучреждениями состояния здоровья лиц, выписанных на амбулаторное лечение. Лиц, выписанных домой, посетила бригада в составе врача и психолога районного медучреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.