БАКУ /Trend/ - В Баку установлены новые светофоры

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что новые светофоры установлены на пересечении шоссе Забрат-Кюрдаханы и улицы Руслана Гёюшова в Сабунчинском районе, а также на пересечении улицы Ханлара Алекперова и дороги Ени Рамана Сураханского района.

В результате проведенных работ было обеспечено свободное движение транспортных средств по этим дорогам и безопасность пешеходов.

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