Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся 7-й тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2". Тренинг был посвящен теме "Имидж и престиж диаспоры".

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, известный коуч, руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков рассказал участникам тренинга о понятиях имиджа и престижа, их особенностях, роли в формировании имиджа страны, а также о формировании имиджа и престижа диаспоры и инструментах их защиты и других вопросах.

В ходе тренинга участники поделились своим опытом в этой области, состоялся взаимный обмен мнениями. Коуч ответил на интересующие участников вопросы.

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