Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)

Общество Материалы 13 января 2025 20:57 (UTC +04:00)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялся 7-й тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2". Тренинг был посвящен теме "Имидж и престиж диаспоры".

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, известный коуч, руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков рассказал участникам тренинга о понятиях имиджа и престижа, их особенностях, роли в формировании имиджа страны, а также о формировании имиджа и престижа диаспоры и инструментах их защиты и других вопросах.

В ходе тренинга участники поделились своим опытом в этой области, состоялся взаимный обмен мнениями. Коуч ответил на интересующие участников вопросы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Прошел очередной тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры-2" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости