На сколько процентов будут проиндексированы и увеличены пенсии в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, опубликованной сегодня Государственным комитетом статистики, за первые 11 месяцев 2024 года среднемесячная заработная плата по стране выросла на 8,0 процента и достигла 996,8 манатов. Это означает, что итоговый рост заработной платы в прошлом году составил около 8.0 процентов. Согласно закону "О трудовых пенсиях", все виды трудовых пенсий увеличиваются путем индексации на процентный размер прироста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

Об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что в результате индексации пенсии 1 миллиона 100 тысяч наших граждан будут увеличены.

"Для оплаты этих повышений предусмотрены дополнительные средства в размере около полумиллиарда манатов. Индексация охватывает все виды трудовых пенсий. Согласно статье 4 закона "О трудовых пенсиях" существует 3 вида трудовых пенсий: по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Так, независимо от вида трудовой пенсии, которую получает гражданин, на сумму его пенсии будет начисляться прибавка.

Согласно законодательству, пенсии всех граждан, получивших право на пенсию в прошлом году, включая 31 декабря 2024 года, будут увеличены согласно индексации, основанной на показателях предыдущего года.

Также в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы, страховая часть трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2024 года, будет увеличена. Это касается и трудовых пенсионеров, которым были назначены надбавки за выслугу лет. Размер их пенсии, с учетом этих доплат, также увеличится.

Отметим, что официальная статистика по росту среднемесячной заработной платы в 2024 году станет известна в первые 10 дней февраля, именно тогда и будет проводиться индексация. Пенсионные надбавки начисляются с 1 января, но выплаты будут произведены в феврале. Таким образом, пенсионеры получат надбавки со следующего месяца. Рассчитанный за январь рост также будет добавлен к февральской пенсии", - сказал В.Байрамов.

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