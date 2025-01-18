Задержаны лица, пытавшиеся совершить действия хулиганского характера на месте ДТП в Имишли

БАКУ /Trend/ - Задержаны лица, пытавшиеся совершить действия хулиганского характера на месте дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, на месте происшествия были выявлены и задержаны лица, которые пытались причинить служебному автомобилю ГДП дополнительный ущерб.

"По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что в Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. ДТП произошло в результате выезда навстречу автомобилю ГДП другого транспортного средства. В результате ДТП погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель, получившие травмы, были госпитализированы.

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