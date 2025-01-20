Посольство Азербайджана в Туркменистане провело ряд мероприятий, посвящённых трагическим событиям, произошедшим 20 января

БАКУ/Trend/ - В связи с трагическими событиями, произошедшими 20 января 1990 года и являющимися частью героической летописи борьбы азербайджанского народа за свободу, посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане провело ряд информационных мероприятий, передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

В целях более подробного информирования мировой общественности о данной кровавой акции, направленной против нашего народа, посольство опубликовало материал под названием «20 января — летопись чести и героизма Азербайджана» на информационном портале «NewsCentralAsia», который является одним из наиболее авторитетных ресурсов Центральной Азии. Также была направлена информация в местные средства массовой информации.

В материале подчёркивается, что трагедия, произошедшая 20 января 1990 года, оказала значительное влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и стала поворотным моментом в процессе восстановления государственной независимости страны. Это событие, наряду с трагедией, вошло в историю Азербайджана как День национальной гордости.

В настоящее время флаг Азербайджана развевается на всех суверенных территориях страны. С восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана начался славный период в современной истории Азербайджана а также с упокоения душ детей Родины, погибших мученической смертью за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана 35 лет назад, во время кровавых событий 20 января 1990 года. В то же время, учитывая важную роль интернета и социальных сетей в распространении информации в современном мире, посольство разместило на своём веб-сайте и в социальных сетях обширные материалы, включая видео-материалы о трагедии 20 января. Материалы были представлены на туркменском, английском, русском и азербайджанском языках с целью более широкого информирования мировой общественности о данной трагической акции, направленной против нашего народа.

В дополнение к этому, были опубликованы заявления Министерства иностранных дел и уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, приуроченные к 20 января — Дню всенародной скорби.