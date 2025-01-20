Медали, врученные призерам в Париже, оказались низкого качества (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Медали, врученные призерам на летних Олимпийских играх "Париж-2024", оказались низкого качества.

Об этом в понедельник сообщил Trend бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2024 года по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров.

Джафаров отметил, что с медали, врученной ему, сошел цвет и отслаивается верхний слой.

Напомним, что спортсмены, завоевавшие награды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вернули в оргкомитет более 100 медалей с жалобами на низкое качество продукции.

После первых жалоб оргкомитет пообещал поменять медали всех спортсменов, которые жаловались на повреждения или плохое качество. Однако на фоне массового возврата медалей директор Парижского монетного двора, где изготавливались медали, Марк Шварц решил уволить трех руководителей производственного отдела.

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