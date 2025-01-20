БАКУ /Trend/ - Названа стоимость хаджа в этом году из Азербайджана.

Как передает Trend, об этом в Управлении мусульман Кавказа.

Сообщается, что стоимость хаджа на одного человека составляет 5 950 долларов США.

"В этом году хадж будет организован в единой для азербайджанских паломников форме и в связи с этим будут организованы авиарейсы", - сказали в Управлении.

От граждан, желающих совершить хадж, требуются следующие документы: загранпаспорт; копия удостоверения личности; цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 штуки; справка о здоровье.

Прием документов будет осуществляться с 21 марта в административном здании Управления по адресу: Баку, ул.Мирзы Фатали, 7.