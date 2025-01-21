В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В течение следующей недели будет проверена ситуация на избирательных участках.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Возможно, что в день голосования погода в горных районах будет нестабильной. На участках должны быть нормальные условия для голосования, прежде всего с точки зрения температуры", - добавил он.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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