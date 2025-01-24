В Азербайджане начат ремонт железных дорог на участке Кешля 2 - Ахмедлы

БАКУ /Trend/ - С 23 января ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало капитальный ремонт железных дорог с истекшим сроком эксплуатации на участке Кешля 2-й блокпост - Ахмедлы.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Работы по ремонту 825 погонометров дороги планируется завершить в ближайшее время.

Отметим, что эта дорога является одной из стратегически важных в плане перевозок грузов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!