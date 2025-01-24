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В Азербайджане начат ремонт железных дорог на участке Кешля 2 - Ахмедлы

Общество Материалы 24 января 2025 13:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане начат ремонт железных дорог на участке Кешля 2 - Ахмедлы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 23 января ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало капитальный ремонт железных дорог с истекшим сроком эксплуатации на участке Кешля 2-й блокпост - Ахмедлы.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Работы по ремонту 825 погонометров дороги планируется завершить в ближайшее время.

Отметим, что эта дорога является одной из стратегически важных в плане перевозок грузов.

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В Азербайджане начат ремонт железных дорог на участке Кешля 2 - Ахмедлы
В Азербайджане начат ремонт железных дорог на участке Кешля 2 - Ахмедлы
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