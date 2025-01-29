Нарушений в ходе муниципальных выборов не зафиксировано - омбудсмен Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Никаких нарушений в ходе муниципальных выборов не зафиксировано.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении для СМИ уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой относительно наблюдений, проведенных в ходе муниципальных выборов, состоявшихся 29 января.

Отмечается, что наблюдение за ходом выборов осуществлялось на избирательных участках, созданных по всей стране, и для реализации избирательного права граждан на организованных избирательных участках имелись все необходимые условия, предусмотренные законодательством.

Было подчеркнуто, что наблюдения проводились также на избирательных участках, организованных в Учебно-воспитательном центре азербайджанской армии и 16 пенитенциарных учреждениях.

При этом отмечено, что в ходе наблюдений Сабина Алиева встречалась с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями, интересовалась их мнением относительно процесса голосования. Подчеркнуто, что не зафиксировано случаев нарушения закона, вмешательства со стороны каких-либо государственных органов, включая представителей исполнительной власти и сотрудников полиции.

В заявлении говорится, что жалоб и обращений к омбудсмену по поводу нарушения избирательного права не поступало. Никаких нарушений в ходе муниципальных выборов не зафиксировано.

Сабина Алиева подчеркнула, что избирательное право, являющееся основополагающим правом граждан, было обеспечено на муниципальных выборах в соответствии с законодательством.