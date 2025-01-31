Азербайджан получает ценную техническую поддержку от структур ООН в различных сферах - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получает ценную техническую поддержку от структур ООН в различных сферах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"Наша страна получает ценную техническую поддержку и экспертные консультации от структур ООН в различных сферах для достижения целей устойчивого развития, предусмотренных в повестке дня 2030 года, а также активно участвует в международных инициативах, демонстрируя приверженность глобальному сотрудничеству", - сказал он.

Рафиев отметил, что страна следует дорожной карте, направленной на построение конкурентоспособной и инклюзивной экономики, содействие устойчивому развитию, повышение социального благополучия и обеспечение долгосрочной устойчивости ради прочного будущего.

"Несмотря на стремительное движение вперед в этом направлении, одной из больших проблем остаётся разминирование территорий, долгие годы находившихся под оккупацией. В настоящее время Азербайджан является одной из стран, наиболее страдающих от последствий минирования, и мы подчёркиваем важность особого внимания к этому вопросу, выдвигая инициативу 18-й цели устойчивого развития для создания стабильного, безопасного и благополучного будущего на освобождённых территориях", - сказал он.