В село Баллыджа Ходжалинского района отправлены еще 22 семьи (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В село Баллыджа Ходжалинского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в пятницу Trend, переселяющиеся в село Баллыджа - это семьи, временно проживавщие в разных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село было переселено 22 семьи - 94 человека. Жители, вернувшиеся в родные края, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. К ним, наряду с переселенными бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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