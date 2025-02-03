Новый социальный пакет в Азербайджане коснется более 3 миллионов граждан – депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовала реализация нового социального пакета, который охватит 3 миллиона граждан. Этот пакет включает в себя повышение пенсий для 1 миллиона 100 тысяч граждан, заработной платы для более 700 тысяч граждан в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, а также повышение социальных пособий и пенсий.

Об этом сегодня, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года, сказал депутат Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Депутат выразил сожаление, что некоторые маргинальные политические группы пытаются затмить даже социальные реформы.

"Приведем несколько важных цифр: начиная с 2018 года, минимальная месячная зарплата была увеличена в 3,1 раза, минимальная пенсия — в 3 раза. В период с 2018 по 2024 годы произошло 5-кратное увеличение выплат пособий и пенсий, и эта динамика продолжится в 2025 году. В этом году на повышение будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда манатов. Таким образом, с 2020 года на социальные пакеты, реализуемые по поручению Президента Ильхама Алиева, было выделено дополнительно 8,5 миллиарда манатов", — отметил он.

Вугар Байрамов также сообщил, что с февраля минимальная пенсия будет увеличена на 14,3 процента и составит 320 манатов.

"Это повышение окажет значительное влияние на рост средних и медианных сумм пенсий. Новый социальный пакет будет включать не только увеличение зарплат и пенсий, но и социальных пособий. На следующем этапе также будут приняты решения о повышении социальных пособий. Президент Ильхам Алиев дал поручение Кабинету министров о повышении социальных пособий и пенсий. Кабинетом министров уже ведется подготовка предложений в этом направлении. После завершения подготовки предложений, проведения финансового обоснования рост в этом направлении будет реализован", - добавил депутат.

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