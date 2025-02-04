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В Азербайджане создается правовая основа для цифровых платформ, являющихся носителями рекламы

Общество Материалы 4 февраля 2025 14:23 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается правовая основа для деятельности цифровых платформ, являющихся носителями рекламы.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.

Согласно законопроекту, информационный интернет-ресурс (за исключением государственных информационных ресурсов), информационно-телекоммуникационная сеть или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы, будут считаться цифровой платформой, являющейся носителем рекламы.

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