Назван объем средств, выделенных на пенсионные выплаты в Азербайджане в 2025 году

БАКУ /Trend/ - В 2018-2023 годах размер минимальной пенсии увеличился в 2,9 раза (110 манатов/280 манатов), среднемесячная пенсия увеличилась в 2,6 раза (436 манатов), а среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась в 2,4 раза (467 манатов).

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Trend.

Он сказал, что в 2025 году на пенсионные выплаты предусмотрено выделение 7 миллиардов 210 миллионов манатов, что на 11 процентов, или 715 миллионов манатов больше, чем в предыдущем году.

Также за последние пять лет были предприняты важные шаги в сфере пенсионного обеспечения, в том числе в 2022 году перечень категорий лиц, имеющих право на досрочную пенсию, был расширен за счет внесения в законодательство до 50 дополнений и изменений. В перечень отраслей с правом выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях добавлено 59 новых должностей, профессий и т. д.