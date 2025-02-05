Индексация пенсий в Азербайджане коснется и пенсий с надбавками за выслугу лет

БАКУ /Trend/ - С начала 2023 года реализуется единый подход к ежегодной индексации и повышению пенсий для всех пенсионеров.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Trend.

Было сказано, что ежегодная индексация пенсий распространяется и на пенсионеров, которым уже назначена доплата к пенсии за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и т. д.).

Это позволило ежегодно регулярно увеличивать их пенсии. Действующее повышение пенсий за счет индексации распространяется также на пенсии с надбавками за выслугу лет.