БАКУ /Trend/ - В чае и кофе для похудения, поставляемых в Азербайджан обнаружено вещество, вызывающее внезапную смерть

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и Государственного таможенного комитета Азербайджана.

"В последнее время через электронную коммерцию увеличился объем поставок в Азербайджан различных марок чая и кофе под названием «чай и кофе для похудения».

В результате расследований, проведенных таможенными органами, было установлено, что в составе этих товаров содержится вещество «сибутрамин», которое является сильнодействующим.

Сибутрамин включен в "Список сильнодействующих веществ и их особо крупного размера", утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 18 марта 2016 года. Перемещение товаров, содержащих это вещество, через таможенную границу страны, если оно осуществляется с сокрытием от таможенного контроля, обманом с документами или недекларированием, подлежит уголовной ответственности по статье 206 Уголовного кодекса, а при наличии оснований - по статье 240 того же кодекса.

Следует обратить внимание на важность предотвращения заказа и перевозки таких запрещенных веществ с целью предотвращения их ввоза в страну.

Наряду с лицами, заказавшими незаконный ввоз в страну сильнодействующих веществ, ответственность в установленном законом порядке несут также транспортные предприятия и другие лица.

В то же время, согласно протоколу Фармакологического и Фармакопейного Экспертного Совета Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, принято решение об исключении из государственного реестра лекарственных средств, содержащих «Сибутрамин», который используется в качестве средства против ожирения, принимая во внимание тот факт, что они опасны для организма человека и оказывают серьезное воздействие на их здоровье. В то же время, запрещена государственная регистрация препаратов, содержащих сибутрамин.

Вышеуказанные решения на отмену регистрации данного вещества соответствует принятому Европейской организацией здравоохранения решению о приостановлении его применения на международном уровне. Однако некоторые граждане могут заказать онлайн средства против ожирения, не зная, что они содержат сибутрамин. Поэтому при оформлении онлайн заказов гражданам рекомендуется быть внимательными.

В общей сложности имеются данные о 10 092 побочных эффектах действующего вещества сибутрамина. Побочные эффекты вышеупомянутого вещества включают головную боль, бессонницу, сухость во рту, головокружение, запор, повышение артериального давления, депрессию, беспокойство, усталость, рвоту, диарею, сухость в горле, мигрень, инфаркт миокарда, галлюцинации, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и серьезные риски, астму, кому, утрату речевых функций, внезапную смерть и др.

По этим причинам во многих странах применение сибутрамина приостановлено. Так, помимо Азербайджана, государственная регистрация препаратов, содержащих сибутрамин, запрещена в странах Евросоюза, а также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Египте и других странах.

Учитывая все вышесказанное, населению рекомендуется отдавать предпочтение научно обоснованным методам борьбы с ожирением, таким как здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность, а также воздерживаться от употребления продуктов, наносящих вред здоровью.

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