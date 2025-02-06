Генпрокуратура и минздрав Азербайджана распространили совместное обращение по поводу пластических хирургов

БАКУ /Trend/ - В последние дни в различных медиа распространяется информация об аннулировании свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности некоторых пластических хирургов в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, в связи с этим Генеральная прокуратура и министерство здравоохранения Азербайджанской Республики распространили совместную информацию.

"Как сообщалось ранее, учитывая многочисленные обращения граждан начата проверка относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории страны. С этой целью создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, министерства внутреннмх дел и министерства науки и образования.

В настоящее время Специальная инспекционная комиссия в индивидуальном порядке проводит проверку представленных документов. Подробная информация об окончательном решении будет предоставлена после завершения работы комиссии. Призываем подходить более ответственно к этому чувствительному для общественности вопросу и ждать окончательных результатов работы комиссии",- говорится в совместнм обращении ведомств.

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