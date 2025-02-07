ООО "Азерпочт" организует предоставление почтовых услуг в ряде освобожденных от оккупации районов

БАКУ /Trend/ - Основными целями "Азерпочт" в текущем году является организация почтовых услуг в Лачинском, Джебраильском, Ходжавендском и Аскеранском районах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на брифинге по итогам 2024 года.

Он отметил, что в этих районах уже выделены административные здания.

"После завершения ремонтных работ, услуги "Азерпочт" станут доступны и в этих районах. В целом, новые почтовые услуги начнут действовать по мере расселения населения на освобожденных от оккупации территориях и после предоставления там "Азерпочт" специальных административных зданий", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!