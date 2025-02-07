Британская компания проведет в Азербайджане тренинг по безопасности полетов в гражданской авиации

БАКУ /Trend/ - Великобританская компания Redline Aviation Security LTD проведет в Азербайджане тренинг по безопасности полетов в гражданской авиации.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующая работа в связи с этим уже завершена.

Так, вышеуказанная компания заключила договор с юридическим лицом публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации" при Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Согласно договору, компания будет предоставлять юридическому лицу услуги по обучению безопасности полетов в гражданской авиации.

Взамен компании будет выплачено 20 тысяч манатов.

Отметим, что данная компания предлагает широкий спектр решений в сфере безопасности, включая обучение, обеспечение качества, аудит и программное обеспечение для управления рисками. Она объединяет опыт экспертов по авиации и технике безопасности по всем дисциплинам безопасности, охватывающим воздушные и наземные перспективы, а также перспективы регулирующих органов.

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