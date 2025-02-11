Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана объявили о стратегическом партнерстве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ключевыми направлениями сотрудничества стали развитие интереса к спорту, а также улучшение мобильности и комфортности городской среды.

Баку, 10 февраля — Yango Azerbaijan, часть глобальной технологической компании Yango Group, и Федерация дзюдо Азербайджана объявили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества организации планируют не только развивать в стране интерес к профессиональному спорту, но способствовать улучшению мобильности и комфорта городской среды.

«Наше сотрудничество с Федерацией дзюдо Азербайджана — это синергия технологий и философии дзюдо, основанная на общих ценностях дисциплины, уважения и стремления к постоянному развитию. Мы будем вместе развивать образовательные и социальные инициативы, направленные на повышение безопасности и качества мобильности в городе. Мы верим, что философия дзюдо может вдохновлять не только профессиональных спортсменов, но и всю экосистему города», — рассказал на церемонии подписания Мушвиг Гасанов, руководитель сервиса Yango Ride в Азербайджане.

В рамках стратегического партнерства новыми амбассадорами сервисов Yango Azerbaijan станут олимпийский чемпион, чемпион мира и член национальной сборной по дзюдо Хидаят Гейдаров, а также представительницы Национальной женской сборной по дзюдо.

«Федерация дзюдо Азербайджана высоко ценит поддержку Yango. Это не только инвестиции в спорт, но и важный шаг в направлении женского дзюдо в Азербайджане. Это партнерство предоставит нашим спортсменам лучшие возможности для тренировок, международный опыт и более высокую мотивацию. Отрадно то, что ценности нашей Федерации совпадают с принципами Yango. Благодаря этому партнерству мы продвигаем гендерное равенство, поддерживаем образование и способствуем позитивным социальным изменениям. Вдохновляя спортсменов и создавая новые возможности, мы стремимся к тому, чтобы Азербайджан стал одной из ведущих стран в сфере дзюдо», — прокомментировал исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

Сервисы Yango Azerbaijan, оказывающие услуги заказа такси и доставки, работают на рынке с 2022 года. В 2024 году в стране также запустились сервисы планирования поездок на общественном транспорте, доставки продуктов Market и доставки блюд из ресторанов Yemək.