В Азербайджане утвержден Порядок выдачи сертификатов летным инструкторам

БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок выдачи сертификатов организациям, осуществляющим подготовку летного и кабинного персонала, инструкторам, осуществляющим проверку знаний и навыков летного и кабинного персонала.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, данный документ разработан в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об авиации" и устанавливает требования к сертификации инструкторов, экзаменаторов, учебных организаций и учебных устройств, имитирующих полет.

Вопросы, не урегулированные этим документом, осуществляются в соответствии с международными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, установленными законом, Конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и Приложением № 1 к Конвенции - Сертификация авиационного персонала.

Выдача документов, подтверждающих полномочия, установленные этим документом, осуществляется Государственным агентством гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

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