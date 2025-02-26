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Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2025 12:00 (UTC +04:00)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в среду Trend, в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, одной из самых страшных трагедий ХХ века, продолжается посещение памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери".

Памятник посещают официальные лица, представители интеллигенции, общественности и другие граждане, которые возлагают к памятнику цветы.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
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