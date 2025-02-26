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Кабмин Азербайджана утвердил зарплаты военнослужащих Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

Общество Материалы 26 февраля 2025 18:54 (UTC +04:00)
Кабмин Азербайджана утвердил зарплаты военнослужащих Госслужбы специальной связи и информационной безопасности

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Утвержден размер ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (за исключением военнослужащих, относящихся к руководству Службы).

Как сообщает Trend, соответствующее постановление утвердил Кабинет министров Азербайджана.

Постановлением также утвержден размер ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, не являющихся государственными служащими.

Министерству финансов в связи с исполнением данного постановления поручено обеспечить осуществление соответствующих мер по выплате необходимых средств.

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