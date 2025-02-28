На Национальной гимнастической арене стартовали Чемпионат Баку и первенство страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Национальной арене гимнастики стартовали "30-й чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике и 9-й чемпионат Баку и первенство страны по женской спортивной гимнастике"

Как сообщает в пятницу Trend соревнования пройдут с 28 февраля по 1 марта.

Согласно информации, спортсмены будут соревноваться в возрастных категориях малышей (2018-2017), детей (2016-2015), пре-юниоров (2014-2013), пре-юниоров (2012-2011), юниоров (2010-2008) и взрослых (2007 и старше).

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