Карабахский университет получит поддержку ведущих вузов Казахстана - министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан окажет поддержку Карабахскому университету, направив лучших преподавателей для обучения студентов.

Как передает Trend, об этом сообщил журналистам министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после круглого стола, посвященному укреплению сотрудничества в сфере высшего образования между Азербайджаном и Казахстаном в университете ADA.

"Мы направим как минимум 10–15 наших лучших учителей, которые будут преподавать в Карабахском университете на английском языке. Это специалисты по математике, биологии, химии, искусственному интеллекту и компьютерной инженерии", – заявил министр.

Кроме того, рассматривается создание специальной стипендиальной программы для студентов из Центральной Азии, желающих учиться в Карабахе. "Мы понимаем, насколько это важно для братского народа, и готовы поддержать".

Говоря о более широком сотрудничестве в сфере образования и науки, министр отметил, что Казахстан ежегодно выделяет 12 стипендий для азербайджанских студентов, а также развивает академический обмен. В настоящее время в Казахстане обучаются 222 студента из Азербайджана, а в Азербайджане – около 80 студентов из Казахстана.

Саясат Нурбек также сообщил, что в рамках визита казахстанской делегации, включающей представителей 22 ведущих университетов страны, было подписано около 40 двусторонних соглашений. Среди них – договор о научном сотрудничестве, предусматривающий совместные исследования, публикации и экспертизу.

"Отдельное внимание уделено созданию совместной программы грантовых исследований между министерствами образования двух стран. Наш Фонд науки будет оператором с казахстанской стороны, что позволит ученым из обеих стран совместно разрабатывать проекты и получать финансирование", – отметил он.

Министр также подчеркнул важность нового соглашения с Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджана, которое даст казахстанским ученым возможность публиковаться в азербайджанских научных журналах.

"Мы ценим наши отношения не просто как стратегическое партнерство, но и как братские, тюркские. У нас общая история, язык, ценности и религия. Поэтому мы будем развивать сотрудничество, переходить на совместные образовательные и научные проекты", – заключил он.