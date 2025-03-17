В Нахчыване ведутся работы по созданию геологического парка "Иландаг"

БАКУ /Trend/ - Повторно подготовлена цифровая карта будущего геологического парка "Иландаг", а также паспортизация объектов, расположенных на его территории. Документы направлены в соответствующие учреждения для получения заключений. В настоящее время проводится отбор донорской организации для оформления документации в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.

Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Ханлар Мустафаев, сообщает Trend.

Министр отметил, что министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики проведена работа по присвоению горе Алинджа статуса природного памятника республиканского значения.

Кроме того, вместе с соответствующими структурами выполнен осмотр территории, проведены необходимые измерительные работы, подготовлены план земельного устройства и паспорт памятника, а также заключен договор с землевладельцем о его охране. На входе в охраняемую территорию установлена информационная табличка.

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