В Азербайджане меняются правила поставки и регистрации агрохимических средств

БАКУ /Trend/ - Кабмином Азербайджана производятся изменения в существующее решение по поставке и регистрации в Азербайджане агрохимических средств.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, процесс поставки и регистрации агрохимических средств будет контролировать ряд министерств – здравоохранения, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям и Агентство продовольственной безопасности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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