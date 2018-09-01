В Центрах аграрного развития Азербайджана создаются фермерские и координационные советы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в соответствии с указом главы государства продолжается процесс формирования государственных центров аграрного развития на основе управлений сельского хозяйства, говорится в субботу в сообщении министерства сельского хозяйства.

На сегодня идет процесс создания фермерских и координационных советов при государственных центрах аграрного развития. В государственных центрах аграрного развития, действующих в Агсу, Лянкяране, Шеки, Сабирабаде, Гедабеке, Хачмазе и других регионах, прошли заседания по учреждению фермерских и координационных советов. В ходе заседаний местные фермеры были проинформированы о функциях и обязанностях Советов, состоялся обмен мнениями по предстоящей работе.

Отметим, что в состав Советов входят ведущие представители сектора сельского хозяйства, фермеры, члены фермерских ассоциаций. Главными задачами фермерских и координационных советов является изучение соответствующих проблем фермеров, оказание им помощи в устранении проблем, осуществление общественного контроля, обеспечение прозрачности при выдаче субсидий, проведение опросов среди фермеров, представление предложений по развитию аграрного сектора.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.