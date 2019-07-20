Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает обучение предпринимателей(ФОТО)

20 июля 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 19 июля был проведен совместный семинар, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) и Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска Азербайджана на тему «Развитие существующего бизнеса и финансовый поток».

Предприниматели были проинформированы о реализации бизнес-идей, маркетинговой стратегии, составлении планов доходов и расходов, управлении денежными потоками и других методах развития бизнеса, а также получили, ответили на свои вопросы.

Такие образовательные мероприятия будут продолжены МСБ для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

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