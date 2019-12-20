Азербайджан - одна из немногочисленных стран в мире с положительным сальдо во внешней торговле

20 декабря 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из немногочисленных стран в мире с положительным сальдо во внешней торговле.

Об этом, выступая на 2-м Республиканском форуме участников внешней торговли, сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, сообщает в пятницу Trend.

Самедзаде отметил, что сегодня валютные резервы Азербайджана достигают 50 миллиардов долларов.

«Это стало возможно благодаря целенаправленной политике и структурным реформам, проводимым в Азербайджане», - сказал он.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного таможенного комитета (ГТК) сегодня в Баку проходит 2-й Республиканский форум участников внешней торговли.

В форуме участвуют более 900 бизнесменов, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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