Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн

Внешний товарооборот Китая за январь - ноябрь текущего года вырос на 0,6%, составив $4,17 трлн. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился в годовом исчислении на 2,5%, до $2,31 трлн. Импорт сократился на 1,6%, до $1,86 трлн.