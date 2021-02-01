Водопроводные линии в ряде жилых массивов в пригородах Баку будут проложены за госсчет

БАКУ /Trend/ - Линии водоснабжения и канализации жилых массивов, созданных в Баку и пригородах без предварительного планирования, будут проложены за счет государства.

Как передает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник департамента планирования и контроля качества ОАО "Азерсу" Бахадур Кенгерли.

По его словам, в данном направлении подготовлены проекты.

"Их реализация будет осуществлена в рамках государственных инвестиционных программ", - сказал Кенгерли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)