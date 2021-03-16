Внедрение в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения привело к прозрачности в товарообороте – министр
БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2020 года среднемесячный розничный оборот по чекам электронных кассовых аппаратов в магазинах составил 162 млн манатов.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что во втором квартале этот показатель составил 192 млн манатов, а в третьем и четвертом — 209 и 222 млн манатов соответственно.
«Внедрение кассовых аппаратов нового поколения стало толчком для достижения прозрачности в товарообороте», — подчеркнул Микаил Джаббаров.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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Внедрение в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения привело к прозрачности в товарообороте – министр
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