Внедрение в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения привело к прозрачности в товарообороте – министр

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2020 года среднемесячный розничный оборот по чекам электронных кассовых аппаратов в магазинах составил 162 млн манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что во втором квартале этот показатель составил 192 млн манатов, а в третьем и четвертом — 209 и 222 млн манатов соответственно.

«Внедрение кассовых аппаратов нового поколения стало толчком для достижения прозрачности в товарообороте», — подчеркнул Микаил Джаббаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)