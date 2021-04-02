Министр экономики Азербайджана вакцинировался от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Вакцина против COVID-19 является эффективным средством противодействия угрозе, создаваемой коронавирусом, повышения коллективного иммунитета и защиты здоровья каждого гражданина.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

По словам министра, он тоже прошел вакцинацию и рекомендует всем присоединиться к этому процессу.