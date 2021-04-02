Посольство РФ поможет своим гражданам покинуть территорию Азербайджана через наземную границу

БАКУ /Trend/ - Посольство России в Азербайджане планирует в конце апреля организовать переход государственной границы для граждан РФ, сказали в пятницу Trend в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что практика подобных переходов будет носить ежемесячный характер в условиях закрытия границы с Россией в связи с карантинным режимом на территории Азербайджана.

Для перехода через КПП «Самур» необходимо иметь российское гражданство или основания для въезда в Россию (вид на жительство, близкие родственники - граждане РФ, паспорт переселенца, лечение, учеба в вузе).

"Переходы границы будут осуществляться бесплатно", - сказали в посольстве.

Напомним, что на сегодняшний день граждане Азербайджана могут беспрепятственно воспользоваться регулярными авиарейсами Баку - Москва.

В период с 23 марта 2020 по 30 марта 2021 года был организован переход из Азербайджана на российскую территорию 6 971 человека.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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