Азербайджан в 2021 году вложит $1,5 млрд в восстановление своих освобожденных от оккупации территорий - министр

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году правительство Азербайджана вложит 1,5 миллиарда долларов в восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе онлайн-мероприятия Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) - CAREC at 20: Reimagining Regional Cooperation Through Digital Transformation.

"Азербайджан, являясь важным транспортным узлом региона, постоянно совершенствует трансграничные и транзитные процедуры, логистику, а также цифровизирует логистическую систему и торговые процессы", - сказал Джаббаров.

По его словам, восстановление будет осуществляться как за счет государственных вложений, так и путем привлечения инвестиций.

"Мы создадим привлекательные условия для инвесторов. В нынешнем году мы планируем вложить 1,5 миллиарда долларов в восстановление региона", - подчеркнул Джаббаров.

По словам министра, в регионе, помимо сельского хозяйства, планируется развивать туризм и добывающую промышленность.

"Реконструкция Нахчыванского транспортного коридора и восстановление железной дороги из Азербайджана через Армению и Нахчыван в Турцию окажет положительное влияние на экономику региона. Восстановление связи с Нахчываном выгодно всем региональным странам, включая Армению", - сказал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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