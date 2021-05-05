Азербайджан в 2021 году вложит $1,5 млрд в восстановление своих освобожденных от оккупации территорий - министр
БАКУ /Trend/ - В нынешнем году правительство Азербайджана вложит 1,5 миллиарда долларов в восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе онлайн-мероприятия Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) - CAREC at 20: Reimagining Regional Cooperation Through Digital Transformation.
"Азербайджан, являясь важным транспортным узлом региона, постоянно совершенствует трансграничные и транзитные процедуры, логистику, а также цифровизирует логистическую систему и торговые процессы", - сказал Джаббаров.
По его словам, восстановление будет осуществляться как за счет государственных вложений, так и путем привлечения инвестиций.
"Мы создадим привлекательные условия для инвесторов. В нынешнем году мы планируем вложить 1,5 миллиарда долларов в восстановление региона", - подчеркнул Джаббаров.
По словам министра, в регионе, помимо сельского хозяйства, планируется развивать туризм и добывающую промышленность.
"Реконструкция Нахчыванского транспортного коридора и восстановление железной дороги из Азербайджана через Армению и Нахчыван в Турцию окажет положительное влияние на экономику региона. Восстановление связи с Нахчываном выгодно всем региональным странам, включая Армению", - сказал Джаббаров.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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