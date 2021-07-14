В Насиминском районе Баку продолжается ремонт улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует улицы и дороги в Насиминском районе Баку.

Как сообщили в среду Trend в госагентстве, работы ведутся на улицах и дорогах общего пользования, эксплуатируемых долгое время без капитального ремонта.

В этом году запланировано провести работы на участке в шесть километров. Ремонтные работы на улицах Фейзуллы Гасымзаде, Аббаса Саххата, Имрана Гасымова, Ибрагима Абилова и Балабабы Меджидова, общая протяженность которых составляет более трех километров, уже завершены.

В настоящее время в Насиминском районе ведутся ремонтные работы на улице Мохсуна Санани протяженностью 800 и шириной девять метров. На улице было уложено асфальтобетонное покрытие.

Также в Насиминском районе будут отремонтированы улицы Джейхуна Салимова и Алы Мустафаева.

В соответствии с поручением главы государства, в 2019-2020 годах агентство отремонтировало более 10 километров улиц и дорог в Насиминском районе.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)