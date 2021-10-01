Чешские компании имеют потенциал участия в "умных проектах" Азербайджана - Микаил Джаббаров (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Чешские компании имеют потенциал участия в "умных проектах" Азербайджана.
Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.
Джаббаров отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Чехией, взаимным визитам, развитию сотрудничества между странами.
По его словам, созданная между правительствами Азербайджана и Чехии комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству является одним из драйверов укрепления отношений.
"Бакинский офис CzechTrade продолжает развивать торгово-экономические отношения между нашими странами. Кроме того, мы имеем большие возможности для расширения сотрудничества в областях торговли, промышленности, транспортно-транзитной и туристической сферах. Я также вижу потенциал чешских компаний в сотрудничестве в проектах "Умный город" и "Умное село" Азербайджана", - сказал Джаббаров.
Азербайджанский министр рассказал о благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, о восстановительных работах на освобожденных территориях страны, Зангезурском коридоре и Алятской свободной экономической зоне.
"Мы приглашаем чешские компании к активному сотрудничеству с азербайджанскими коллегами", - подчеркнул он.
В свою очередь министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек подчеркнул важность расширения стратегического партнерства, а также поделился мнением о направлениях расширения связей.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev