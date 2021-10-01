Чешские компании имеют потенциал участия в "умных проектах" Азербайджана - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чешские компании имеют потенциал участия в "умных проектах" Азербайджана.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Джаббаров отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Чехией, взаимным визитам, развитию сотрудничества между странами.

По его словам, созданная между правительствами Азербайджана и Чехии комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству является одним из драйверов укрепления отношений.

"Бакинский офис CzechTrade продолжает развивать торгово-экономические отношения между нашими странами. Кроме того, мы имеем большие возможности для расширения сотрудничества в областях торговли, промышленности, транспортно-транзитной и туристической сферах. Я также вижу потенциал чешских компаний в сотрудничестве в проектах "Умный город" и "Умное село" Азербайджана", - сказал Джаббаров.

Азербайджанский министр рассказал о благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, о восстановительных работах на освобожденных территориях страны, Зангезурском коридоре и Алятской свободной экономической зоне.

"Мы приглашаем чешские компании к активному сотрудничеству с азербайджанскими коллегами", - подчеркнул он.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек подчеркнул важность расширения стратегического партнерства, а также поделился мнением о направлениях расширения связей.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev